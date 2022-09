Rap City Season 04: Alle Acts und Highlights im Überblick

Als Medienpartner fasst 20 Minuten für dich alles in einem Guide zusammen.

Das Hip-Hop-Festival Rap City geht am Samstag, 5. November, in die vierte Runde.

Grösser, fresher und spektakulärer: Nach einer langen Corona-Pause ist das grösste Schweizer Indoor-Hip-Hop-Festival endlich wieder zurück! Am 5. November 2022 geht im Zürcher Hallenstadion das Rap-City-Festival mit seiner vierten Ausgabe über die Bühne. Auf Besucherinnen und Besucher wartet eine einmalige Erlebniswelt mit diversen Aktivitäten und Angeboten. Diese sorgen neben dem Musikspektakel für einen Mega-Event der Extraklasse. Und das alles an einem Samstagabend. Wir fassen die Highlights zusammen:

Das spektakuläre Line-up

Swae Lee ist der Main-Headliner der diesjährigen Rap-City-Ausgabe. Mit ihm tritt erstmals auch ein US-Rapper auf. Ebenfalls auf der Stage wird Luciano sein, der für den Zwischenhalt extra seine Majestic-Tour unterbricht und sie in Zürich zum Besten gibt. Weiter erwarten das Publikum Auftritte der Deutschrapper UFO 361 und SSIO . Hinzu kommen zahlreiche nationale Grössen wie Pronto, Mimiks, Jamal, Didi, ZZ Amparo und viele mehr.

Weitere Highlights

Das Rap City bietet alles, was sich Fans eines derartigen Musikfestivals versprechen: So können sich Besucherinnen und Besucher im Foyer ein Tattoo stechen, beim Coiffeur einen frischen Schnitt oder geflochtene Haare verpassen lassen oder sich mit der eigenen Modekollektion, die in Zusammenarbeit mit der Schweizer Streetwear-Brand Finelli entstanden ist, einkleiden. Nebst besten Beats gibt es auf der Bühne auch spektakuläre Licht- und Pyroshows zu sehen.