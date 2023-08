Rap-Festival: Mann (21) kämpft um sein Leben – Gaffer behindern Rettungskräfte 

Ein 21-Jähriger ist am Heroes Festival in Hannover zusammengebrochen.

Ein 21-jähriger Mann hat am Rande des Heroes Festival im deutschen Hannover plötzlich gesundheitliche Probleme erlitten. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmassnahmen und dem raschen Transport ins Spital verstarb der junge Mann in der Klinik. Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweis auf ein Fremdverschulden gebe es derzeit nicht.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover besuchte der 21-Jährige am Freitag das Rap-Festival auf der Expo-Plaza. Gegen 17.20 Uhr habe der junge Mann unweit einer Bühne gesundheitliche Probleme erlitten. In der Folge sei er zu Boden gestürzt. Der Rettungsdienst und ein Notarzt versorgten den in Bayern wohnhaften Mann vor Ort und brachten ihn unter Reanimationsmassnahmen in ein Spital, wo er kurze Zeit später verstarb.