Raphael Dwamena bricht auf Platz zusammen und stirbt

Tragische Nachrichten erfolgen am Samstagnachmittag. Ex-FCZ-Profi Raphael Dwamena ist im Alter von 28 Jahren verstorben. Dies vermelden mehrere Medien in Albanien. Der albanische Verband hat eine dementsprechende Meldung bestätigt.

Zuletzt kickte Dwamena für KF Egnatia, ein Club in der albanischen ersten Liga. Er war auf dem Platz zusammengebrochen und regungslos liegengeblieben. Die Spieler beider Teams leisteten erste Hilfe, kurz darauf wurde Dwamena in ein Spital transportiert. In diesem starb dann der Ex-FCZ-Star.

Dwamena sollte einst in die Premier League wechseln

Noch vor einem Jahr hielt er sich in der 2. Liga interregional bei den Old Boys Basel fit, machte für den Basler Club mehrere Spiele. Einst war er ein gefeierter Fussball-Star, schoss den FCZ 2017 mit zwölf Toren zurück in die Super League. Und in dieser traf er zu Beginn weiter wie er wollte. Auch in Ghana, seinem Heimatland, war er ein Held. Bei seinem Länderspieldebüt gelang ihm gleich ein Doppelpack. Was dann folgte, war jedoch ein Drama.