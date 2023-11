Raphael Dwamena: Hätte ein Defibrillator seinen Tod verhindert?

Ex-FCZ-Star Raphael Dwamena starb am Samstag im Alter von 28 Jahren. Zuletzt kickte er für KF Egnatia, einen Club in der albanischen ersten Liga. Der Ghanaer war auf dem Platz zusammengebrochen und regungslos liegen geblieben. Die Spieler beider Teams leisteten Erste Hilfe, kurz darauf wurde Dwamena in ein Spital transportiert. In diesem starb er.