Raphaël Nuzzolo beendet seine Karriere

Kurz vor seinem 40. Geburtstag beendet Xamax-Legende Raphaël Nuzzolo seine Profi-Karriere per Ende Saison. Nuzzolo stand in seiner Karriere für Neuchâtel Xamax und die Young Boys unter Vertrag. Der gebürtige Bieler bestritt in seiner Karriere 682 Pflichtspiele, er schoss 170 Tore und bereitete 111 Treffer vor. Er sagt: «Danke an meine Frau und meine Kinder, aber auch meine grössten Unterstützer, ohne die ich nicht so lange hätte spielen können.» Abschliessend hoffe er, dass Xamax im Profifussball bleibe. (nih)