YB-Planung nimmt Formen an : Hammer-Meldung – Raphael Wicky wird neuer Trainer der Young Boys

Die Vollzugsmeldung wird am frühen Donnerstagmorgen kommuniziert: Raphael Wicky wird der neue Chef an der YB-Seitenlinie.

Eine Hammer-Meldung am Donnerstagmorgen: Raphael Wicky wird neuer Cheftrainer bei YB und übernimmt das Amt von Interimstrainer Matteo Vanetta. Zuletzt war der Walliser Trainer in der nordamerikanischen MLS. Von 2019 bis 2021 trainierte der 45-Jährige Chicago Fire, den aktuellen Club des Nati-Stars Xherdan Shaqiri. In der Schweizer Super League war Wicky Cheftrainer des FC Basel von 2017 bis 2018.