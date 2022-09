Winznau SO: Rapper (26) soll D.S. (60) am Aareufer getötet haben

Ein Rapper (26) soll D.S.* (60) in Winznau SO getötet haben.

Am 8. September fand die Polizei D.S.* tot am Ufer der Aare in Winznau SO. Der 60-Jährige wurde Opfer eines Gewaltdeliktes. Wie 20 Minuten weiss, wohnte D.S. in Winznau und war für ein Bestattungsunternehmen tätig. Freunde und Bekannte sind erschüttert ob der Tat.