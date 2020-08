Bizzie Gambino Rapper (27) von eigenem Bruder erschossen

Ein US-Rapper wurde vergangenen Donnerstag erschossen. Der Täter war sein fünf Jahre jüngerer Bruder.

Der 27-jährige Rapper Derrick Ayers, auch bekannt als Bizzie Gambino, ist tot. Er wurde am vergangenen Donnerstag in Florissant im US-Bundesstaat Missouri tödlich verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wurde Gambino in die Brust geschossen. Die Beamten leisteten vor Ort Erste Hilfe, doch Gambino erlag seinen Verletzungen.