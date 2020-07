Akon City

Rapper Akon plant futuristische Stadt in Senegal

Eine Stadt, in der nur mit seiner eigenen Kryptowährung AKoin bezahlt wird: Das sind die ehrgeizigen Pläne von Rapper Akon in Senegal.

Digitale Währungen für Afrika?

Neue Städte, die ganz auf digitale Währungen aufgebaut sind, haben in den letzten Jahren an Beliebtheit gewonnen, auch wenn noch keines der Projekte erfolgreich fertiggestellt wurde. So planen die Architekturbüros Tom Wiscombe Architecture und Ehrlich Yanai Rhee Chaney Architects (EYRC) eine Stadt, in der mit dem Bitcoin-Konkurrent Ethereum bezahlt werden kann – auf 260 Quadratkilometern in der Wüste von Nevada.