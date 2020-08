Bezirksgericht Uster Rapper Besko steht wegen Raubs vor Gericht

Der ausgeschaffte Rapper Besko muss am Donnerstag wegen eines Raubs vor Gericht. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von knapp fünf Jahren.

3870 Franken – so viel Bargeld soll Rapper Besko im Februar 2019 in der Postfiliale in Dübendorf erbeutet haben. Am Donnerstag muss sich der 35-Jährige vor dem Bezirksgericht Uster dafür verantworten. Er ist unter anderem wegen Raubs und Verstosses gegen das Waffengesetz angeklagt. Beim Überfall hatte er einen Töffhelm aufgesetzt und trug dunkle Kleider. Zudem hatte er eine täuschend echt aussehende Soft-Air-Pistole dabei, wie in der Anklageschrift steht.