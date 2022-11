Rapper Blueface wegen versuchten Mordes verhaftet

Der Musiker wird beschuldigt, an einer Schiesserei im Oktober in Las Vegas beteiligt gewesen zu sein.

Er soll am 8. Oktober in einer Schiesserei in der Spielstadt involviert gewesen sein.

Rapper Blueface (25) ist am Dienstag in Las Vegas wegen versuchten Mordes verhaftet worden.

Weil er laut US-Behörden in eine Schiesserei verwickelt war, wurde Rapper Blueface am Dienstag vor einem Restaurant in Las Vegas aufgegriffen und in Gewahrsam genommen. Wie «TMZ» berichtet, fand der Polizeieinsatz im Beisammen seiner Freundin, dem Instagram-Model Chrisean Rock (22), statt.