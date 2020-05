Vom Superstar geblockt

Rapper Bonez MC macht Kylie Jenner mit Flirt-Chat hässig

Bonez MC wollte mit einem angeblichen Chatprotokoll mit Kylie Jenner prahlen. Doch der Superstar zog Konsequenzen und der Hamburger Rapper hat jetzt «voll reingeschissen».

Bonez MC zeigt gern, was er hat. Oder haben möchte: viel, viel Geld zum Beispiel.

An einem hundskommunen Montag gönnt sich ein Rapper wie Bonez MC (34) nichts Geringeres als eine neue Rolex. Klar, muss er damit stolz in seinen Insta-Storys prahlen. Den Klunker hat er sich aber auch verdient: Sein neuster Wurf «Roadrunner» steht schliesslich ganz oben in den deutschen Spotify-Charts. Auch das muss er seiner Community präsentieren. Immer wieder.