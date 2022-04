Rapper DJ Khaled wird mit eigenem Hollywood-Stern auf dem «Walf of Fame» geehrt

Der 46-Jährige posierte am Montag stolz auf dem berühmten Bürgersteig.

Ein Stern auf dem «Walk of Fame» gehört zu den grössten Auszeichnungen im Showbusiness. Stars wie Michael Jackson, Marilyn Monroe und Charlie Chaplin wurden bereits auf dem berühmten Hollywood Boulevard verewigt. Am Montag wurde nun auch dem Rapper und Musikproduzenten DJ Khaled die Ehre erwiesen.

Den Tag der Verleihung teilte der Musiker stolz in zahlreichen Posts mit seinen über 28 Millionen Followerinnen und Followern auf Instagram. Dabei posierte der 46-jährige Grammy-Preisträger sichtlich zufrieden über seinem Stern, aber auch mit seinen Liebsten. Unter den Gästen waren Kollegen wie Jay-Z (52), Fat Joe (51), Sean Combs (52) und Sängerin Teyana Taylor (31). Der «I’m the One»-Interpret brachte auch Ehefrau Nicole Tuck (46) und die gemeinsamen Söhne Aalam (2) und Asahd (5) zu der Zeremonie mit. «Ich liebe meine Familie über alles», sagte der Rapper in seiner Dankesrede.