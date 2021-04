Überdosis? : Rapper DMX nach Herzinfarkt ins Spital gebracht – «Prognosen schlecht»

US-Rapper DMX (50) musste am Freitag notfallmässig ins Spital eingeliefert werden. Sein Umfeld macht sich grosse Sorgen um ihn.

Der US-Rapper DMX befindet sich nach einem Herzinfarkt im Spital. Der Musiker sei am Freitagabend in eine Klinik im New Yorker Vorort White Plains gebracht worden, sagte der Anwalt des Rappers, Murray Richman, am Samstag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AFP. DMX habe «lebenserhaltende Massnahmen» erhalten, fügte Richman hinzu. Er sei sehr «besorgt» um den Musiker: «Er hatte einen Herzinfarkt. Er ist sehr krank.» Derzeit zeige DMX «nur wenig Hirnaktivität». Offenbar versuchten Sanitäter 30 Minuten lang, den Rapper wiederzubeleben. In dieser Zeit habe sein Gehirn zu wenig Sauerstoff erhalten.