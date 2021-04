Nach Herzinfarkt : Rapper DMX mit 50 Jahren gestorben

US-Rapper DMX ist nach Angaben seiner Familie gestorben. Der 50-Jährige war vor einer Woche eingeliefert worden. Sein Zustand war kritisch.

1 / 3 Rapper DMX ist tot. Chris Juhn/ZUMA Wire/dpa Er starb an einem Herzinfarkt in einem Spital im New Yorker Vorort White Plains. REUTERS Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Earl Simmons heisst, hinterlässt 15 Kinder. Reuters

Darum gehts US-Rapper Earl Simmons alias DMX ist am 9. April in New York gestorben.

Er lag seit einer Woche im kritischen Zustand im Spital.

Der 50-Jährige hinterlässt 15 Kinder.

Rapper DMX ist am Freitag gestorben. Der 50-Jährige war in den vergangenen Tagen wegen eines Herzinfarkts in einem Spital im US-Staat New York behandelt worden. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Earl Simmons heisst, hinterlässt 15 Kinder.

DMX hatte vor einer Woche einen Herzinfarkt erlitten und befand sich seither in einem Spital im New Yorker Vorort White Plains. DMX habe «lebenserhaltende Massnahmen» erhalten, gab sein Anwalt Murray Richman Anfang April bekannt. Er sei sehr «besorgt» um den Musiker. DMX sei sehr krank und zeige «nur wenig Hirnaktivität», so der Anwalt. Sanitäter hatten 30 Minuten lang versucht, den Rapper wiederzubeleben. In dieser Zeit habe sein Gehirn zu wenig Sauerstoff erhalten.

Earl Simmons alias DMX hatte in der Vergangenheit mit Drogenproblemen zu kämpfen. Nach eigenen Angaben nahm er bereits mit 14 Jahren Drogen ein, darunter Crack. 2019 sagte er wegen Drogenmissbrauchs eine Tournee ab und begab sich in ein Rehabilitationszentrum.

Sein kommerzieller Erfolg begann 1998

DMX feierte 1998 mit seinem Debütalbum «It’s Dark and Hell is Hot» einen kometenhaften Einstieg in die US-Rapszene. Es erreichte mehrfachen Platinstatus und enthielt mehrere Hits wie «Ruff Ryders' Anthem», «Get At Me Dog» und «Stop Being Greedy».

DMX veröffentlichte sieben Alben und erhielt drei Grammy-Nominierungen. Als Schauspieler war er in mehreren Filmen zu sehen: 1998 in «Belly», 2000 in «Romeo Must Die» mit Jet Li und der Sängerin Aaliyah, mit der er auch den Soundtrack-Song «Come Back in One Piece» sang. Mit Li spielte er in «Cradle 2 the Grave» («Born 2 Die») und mit Steven Seagal in «Exit Wounds – Die Copjäger».

Trauerst du oder trauert jemand, den du kennst? Hier findest du Hilfe: Dargebotene Hand, Tel. 143 Seelsorge.net, Angebo t der reformierten und katholischen Kirche Muslimische Seelsorge, Tel. 0 43 205 21 29 Lifewith.ch, für be troffene Geschwister Verein Regenbogen, Hilf e für trauernde Familien Selbsthilfegruppen Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20 Minuten Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!