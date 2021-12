Tötung bei Festival : Rapper Drakeo the Ruler bei Musikfestival in Los Angeles erstochen

Der Hip-Hop-Künstler und Songwriter wurde am Samstagabend im Alter von 28 Jahren hinter der Bühne schwer verletzt. Er erlag seinen Verletzungen im Spital.

1 / 1 Der Rapper Drakeo the Ruler wurde mutmasslich hinter der Bühne erstochen. imago images/MediaPunch

Darum gehts Bei einem Hip-Hop-Festival sei es hinter der Bühne zu einem Streit gekommen.

Der 28-jährige Rapper Drakeo the Ruler wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Der Musiker erlag im Spital seinen Verletzungen.

Der US-Rapper Drakeo the Ruler ist bei einem Hip-Hop-Festival in der Westküstenmetropole Los Angeles erstochen worden. Sein Sprecher bestätigte den Tod des 28-Jährigen am Sonntag der «New York Times» und dem «Rolling Stone».

Die Attacke ereignete sich am Samstagabend (Ortszeit) beim Once Upon a Time in LA-Fest, bei dem auch Hip-Hop-Grössen wie Snoop Dogg, 50 Cent und Ice Cube auftreten hätten sollen. Die Veranstalter brachen das Festival aber nach dem Zwischenfall vorzeitig ab.

Streit hinter der Bühne

Wie es zu dem tödlichen Angriff auf Drakeo the Ruler gekommen war, blieb zunächst unklar. Die Polizei teilte lediglich mit, dass es hinter der Hauptbühne zu einem Streit gekommen und ein Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Spital gebracht worden sei. Dort erlag er dann seinen Verletzungen.

Ein Polizeisprecher sagte der «Los Angeles Times», dass zunächst kein Tatverdächtiger festgenommen worden sei.

Der in L.A. geborene Drakeo the Ruler, bürgerlich Darrell Caldwell, hatte erst in diesem Jahr sein erstes Studioalbum veröffentlicht. Er war auch mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Vom Vorwurf, im Jahr 2016 einen 24-Jährigen getötet zu haben, wurde er aber freigesprochen.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!