Rapper EAZ veröffentlicht sein neues Album Liquor Store

Auf «Liquor Store» hat sich der 29-Jährige kreativ ausgelebt. Viele Songs sind den Frauen in seinem Leben gewidmet.

Auf vielen Songs rappt er über die Frauen in seinem Leben.

Im Interview mit 20 Minuten verrät Arber Rama, wie EAZ eigentlich heisst, dass er ein wenig Druck spüre. «Das erste Soloalbum kam sehr gut an und dann möchte man diesen Erfolg natürlich beibehalten», so der Rapper. Viele machen ihm seit seinem Song «Juicy» Druck, er müsse wieder einen Hit liefern. Bei der Aufnahme des neuen Albums versuchte er, dies auszublenden. «Ich habe gearbeitet, als gäbe es ‹Juicy› nicht», erzählt der 29-Jährige.

Auf «Liquor Store» konnte sich EAZ kreativ entfalten. «Ich habe verschiedene Musikrichtungen wie RnB und Reggaeton ausprobiert.» Ein paar Songs fühle er sogar ein bisschen mehr als «Juicy». So beispielsweise das Lied «Baby», welches er in Los Angeles aufgenommen hat. Der wichtigste Song auf dem Album sei für ihn aber das Outro. «Darauf rappe ich darüber, wie lang der Weg zum Erfolg war und wie stolz meine Familie jetzt auf mich ist», so der Schweizer mit Wurzeln im Kosovo.