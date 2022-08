Gericht in New York : Rapper Fetty Wap bekennt sich des Drogenhandels schuldig

Dem US-Rapper Fetty Wap drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis. Das Strafmass vor einem Gericht im US-Staat New York soll später verkündet werden.

Er hat sich vor einem Gericht im US-Staat New York des Drogenhandels schuldig bekannt.

Der US-amerikanische Rapper Fetty Wap («Trap Queen») hat sich wegen Drogenhandels schuldig bekannt. Das berichteten US-Medien am Montag. Dem Sender NBC zufolge drohen dem 31-Jährigen mindestens fünf Jahre Haft. Das Strafmass vor einem Gericht im US-Staat New York soll zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden. Fetty Wap war im Oktober zusammen mit fünf weiteren Menschen festgenommen worden. Die Anklage lautete auf Verschwörung zum Vertrieb und Besitz grösserer Mengen von Drogen wie Kokain, Heroin und Fentanyl.

Fetty Wap, der mit bürgerlichem Namen William Maxwell heisst, war nach der Anklage im vorigen Jahr zunächst gegen Kaution freigelassen worden. Vor zwei Wochen wurde er in einer anderen Angelegenheit wegen Verletzung seiner Bewährungsbedingungen erneut festgenommen. Laut der New Yorker Staatsanwaltschaft soll er in einem Videoanruf eine Waffe gezückt und eine Morddrohung ausgesprochen haben.