Rapper Fler fantasiert über Oralverkehr mit Cristiano Ronaldo

Fler sagt, er würde den Penis von Ronaldo in den Mund nehmen – wenn der Berliner dafür zehn Millionen Euro erhalten würde.

Auf Tiktok kursierte ein Video, in dem Rapper Fler (41) beim Telefonieren über Cristiano Ronaldos (38) Penis spricht. Der Anrufer vermutet etwa, dass der Fussballstar besser bestückt sei als der Rapper. Fler scheint die Aussage nicht zu verärgern. Er antwortet: «Aber sei mal ehrlich, für zehn Millionen? Ganz im Ernst, wenn man für zehn Mio. kurz mal bei Ronaldo so in den Mund nimmt, Alter, ist eigentlich gut.»