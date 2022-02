EC-Bomber : Rapper gibt in Songs Wissen über Bancomat-Sprengung preis

Ein holländische Rapper schreibt Songs über Bancomat-Sprengungen in Deutschland. Ein exklusives Interview vom ZDF mit ihm sorgt derzeit für viel Aufsehen im Netz.

Auch in der Schweiz sind Bancomaten-Sprenger aktiv. Erst im Dezember schlugen sie am Luzerner Hauptbahnhof zu. Gemäss dem Sicherheitsexperten Stefano Piazza handelt es sich bei den Tätern um Profis, die mit System vorgehen. Die Vorgehensweise bei der Bancomaten-Sprengung, die der holländische Rapper Djezja in seinem Song wiedergibt, ist gemäss Stefano Piazza plausibel: «Viele dieser Personen sind zuerst Kriminelle, danach werden sie zu Rappern. Dann machen sie beides. Wenn sie als Rapper Erfolg haben, bleiben sie bei der Musik. Wenn nicht, werden sie wieder kriminell.». Die Grenzen zwischen Rap und Kriminalität seien oftmals fliessend.