Der Prozess am Amtsgericht Hamburg lief seit Ende Juni. Am drittletzten Verhandlungstag wurde er wegen ungebührlichen Verhaltens vor Gericht ausgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe in Höhe von einem Jahr und zwei Monaten ohne Bewährung gefordert. Der Verteidiger von Gzuz, Christopher Posch, hatte gefordert, den Angeklagten in allen Anklagepunkten freizusprechen – ohne Erfolg.