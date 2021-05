Einblick ins Privatleben - Rapper Jay-Z spricht über seine Vaterrolle

Für Kinder zähle nicht das viele Geld, der Erfolg oder die Berühmtheit, sondern nur die Vaterliebe, so der Rapper. «Sich geliebt zu fühlen, ist das Wichtigste, das ein Kind braucht», so Jay-Z. Und weiter: «Solange sich ein Kind unterstützt und geliebt fühlt, ist alles möglich.»

Was er seinen Kindern wünscht

Zwar hatte seine älteste Tochter, Blue Ivy, bereits einen Schrei-Auftritt in seiner Single «Glory» und war in Mama Beyoncés Video zum Song «Blue» zu sehen, bei ihren beruflichen Plänen wollen Jay-Z und Beyoncé ihnen aber keinen Druck machen. Ganz im Gegenteil: Das Paar will seine Kinder dabei unterstützen, ihren eigenen Weg zu finden. Als Eltern würden Beyoncé und er lediglich eine liebevolle Umgebung und Stabilität bieten. «Es ist einfach, sich etwas Bestimmtes für die Kinder zu wünschen. Aber seien wir ehrlich – wir haben keine Ahnung, was sie tun werden. Wir können sie nur begleiten», so der Rap-Miliardär.