Die Leiche des 34-jährigen Rapper Martell Derouen, Künstlername Kardone, wurde am Dienstag mit Schusswunden in seinem Appartement in La Cantera Parkway, im US-Bundesstaat Texas aufgefunden. Ein Anrufer hatte der Polizei gemeldet, dass er seit mehreren Tagen nichts mehr von Derouen gehört hatte. Die Beamten verschafften sich daraufhin Zugang zum Appartement des Rappers, der laut lokalen Medien ein Cousin von Pop-Ikone Beyoncé ist. Derouen war bei «The Orchard» einem Label von Sony Music unter Vertrag und galt als aufstrebender Musiker.