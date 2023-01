Mozzik: Rapper verteidigt Polizisten, der zwei junge Menschen anschoss

Kosovo-Serbien-Konflikt : Rapper Mozzik verteidigt Polizisten, der serbisches Kind anschoss

Serbische Medien sind empört über den kosovarischen Rapper. Dieser hat jenen Mann in Schutz genommen, der am Tag des orthodoxen Weihnachten einen Elf- und 21-Jährigen verletzte.

Gramoz Aliyu, besser bekannt als «Mozzik», hat sich zum Vorfall am Tag der orthodoxen Weihnacht geäussert.

Der albanischstämmige deutsche Rapper Gramoz Aliyu, besser bekannt als «Mozzik», hat am ersten Tag des orthodoxen Weihnachten einen kontroversen Post geteilt. In seiner Story verteidigte er gemäss Telegraf.rs einen kosovarischen Polizisten, der einen elf- und einen 21-jährigen Serben mit Schüssen verletzt hat. Dieser sei «kein Verbrecher».

Wer ihn kenne, der wisse, was für ein Mensch er sei, so Mozzik weiter. Diverse serbische Medien, darunter Mondo.rs, verurteilten den Post des Rappers, der vor allem durch seine geschäftliche und private Beziehung mit Rapperin Loredana Bekanntheit erlangt hat, scharf. Der Polizist sei der Sohn eines verstorbenen «Terroristen», der für die UÇK (übersetzt: Befreiungsarmee des Kosovo) in den 90er-Jahren tätig war. Angeblich soll Mozzik sämtliche weitere Posts, die er zu dem Thema teilte, mittlerweile wieder gelöscht haben.