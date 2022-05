Berner Rapper Nativ spricht über Verlust, Verliebtsein und Vatergefühle

1 / 9 Ist stolz auf sein neues Album «Marathon»: Rapper Nativ (28). 20min/Michael Scherrer Der Berner Musiker musste auch privat einen «Marathon» hinlegen, zumal die letzten zwei Jahre nicht leicht für den 28-Jährigen gewesen seien. «Ich bin sehr gefühlsvoll und sensibel, und an manchen Punkten fühlte ich mich psychisch am Anschlag», sagt Nativ. 20min/Michael Scherrer Im März 2020 ist sein Grossvater verstorben. «Oftmals wird einem erst dann bewusst, wie viel einem die Person bedeutet, wenn sie nicht mehr da ist», so Thierry Gnahoré, wie der Berner mit echtem Namen heisst. 20min/Michael Scherrer

Darum gehts Auf seinem neuen Album «Marathon» zeigt sich Nativ (28) schonungslos emotional.

Der Rapper thematisiert etwa den schleichenden Tod seines geliebten Grossvaters.

Auch seine langjährige Beziehung und sein Liebesleben zeichnen die Musik des Berners.

Im Interview verrät Nativ zudem, wer ihn am meisten unterstützt, ob er sich eine Familie wünscht und wie gut er wohl als Vater wäre.

Dem Image des taffen Rappers muss Nativ längst nicht mehr gerecht werden: Der Musiker setzt auch auf seinem neuen Album «Marathon», das vergangenen Freitag erschienen ist, auf ungefilterte Emotionen und persönlichen Tiefsinn. «Die letzten zwei Jahre stand die Welt zwangsmässig still, gedanklich ist in meinem Kopf aber umso mehr passiert», sagt der 28-Jährige zu 20 Minuten. Auch in seinem persönlichen Leben habe sich vieles verändert – der Rapper musste einige Tiefschläge einstecken.

«Ich bin sehr gefühlsvoll und sensibel, und die letzten zwei Jahre waren krass für mich. An manchen Punkten fühlte ich mich psychisch am Anschlag», sagt Nativ. Im März 2020 ist dann sein geliebter Grossvater verstorben. «Oftmals wird einem erst dann bewusst, wie viel einem eine Person bedeutet, wenn sie nicht mehr da ist», sagt Thierry Gnahoré, wie der Berner mit echtem Namen heisst. Sein Grossvater habe ihm viel bedeutet: «In meiner Kindheit habe ich viel Zeit mit ihm verbracht. Er war ein sehr ruhiger, weiser und intelligenter Mann, der niemanden verurteilt und mir sehr viel beigebracht hat.»

Mutter, Schwester und Freundin als Unterstützung

Zu dieser Zeit habe dem 28-Jährigen insbesondere die Musik als Ventil gedient: «Als ich von seinem Tod erfahren habe, sass ich eine Stunde später schon im Studio. Ich wusste, dass ich das jetzt verarbeiten muss», erzählt Nativ. So entstand schliesslich der Song «1932 – 2020». «Ich will, dass mein Grossvater nie vergessen geht. Damit kann ich meinen Beitrag dazu leisten.»

Auf die Unterstützung seiner Liebsten könne Nativ besonders zählen – und dazu gehöre eine Menge Female Power: «Meine Schwester, meine Mama und meine Freundin unterstützen mich extrem», sagt der Musiker. Lachend fügt er an: «Ich bin definitiv ein Mami-Kind. Ich bin mit ihr aufgewachsen und sie ist ein echter Gangster!» Auch Meditation, Yoga und viel Zeit für sich hätten dem Rapper geholfen, Tiefpunkte zu überstehen. So habe er etwa gelernt: «An manchen Tagen ist es okay, nicht die Welt zu retten, sondern bloss die eigene Welt zurechtzurücken.»

«Ich habe sicher schon 10 Lovesongs geschrieben»

Auch das Liebesleben des 28-Jährigen hat einen grossen Einfluss auf seine Musik. «Ich habe sicher schon zehn Lovesongs über die Frau an meiner Seite geschrieben», sagt Nativ. Eine ernsthafte Beziehung zu führen, sei jedoch nicht immer leicht. «Ich mache mir generell viele Gedanken darüber, ob ich ein Beziehungsmensch bin und wie ich mich selbst am wohlsten fühle.»

Klar ist für den Rapper: Kommunikation ist «das A und O» einer Beziehung. «Das klingt vielleicht einfach, ist es aber nicht immer.» Denn wenn das nicht funktioniere, könne es schnell Krisen geben oder gar zum Beziehungsende kommen. «Die Angst, die andere Person zu verletzen, kann einem so verunsichern, dass die Kommunikation verfälscht wird und Missverständnisse entstehen.»

«Ich will eine grosse Familie mit mindestens 2 Kindern»

Blickt der Berner in die Zukunft, wünscht er sich eine eigene, grosse Familie: «Ich möchte mindestens zwei Kinder! Und ich denke, dass ich ein ganz guter Vater wäre.» Ob es denn schon bald so weit sein soll? «Das Verlangen war auch schon grösser als jetzt, weil ich in letzter Zeit oft festgestellt habe, dass ich manchmal selbst noch ein Kind bin. Ich will zuerst mein inneres Kind heilen, bevor ich ein neues Lebewesen in die Welt setze.»

In der Zwischenzeit will Nativ versuchen, das Hier und Jetzt zu schätzen. «Das Rennen Richtung Ziel – sei das nun Erfolg, Anerkennung oder Geld – ist eine aussichtslose Illusion. Es geht vielmehr darum, den Weg zu geniessen und gegenwärtig dankbar zu sein.»