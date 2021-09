Rapper Sido angelt sich Vanessa Mai für Live-Event auf Twitch

Am Donnerstag geht es den Karpfen wieder an den Kragen: Knossi und Sido veranstalten erneut das «Angelcamp». Im Bild von links: Knossi, Joshi und Sascha aka UnsympathischTV.

Neben dem Rapper und Twitch-Streamer, Manny Marc von den Atzen und dem Youtuber UnsympathischTV sind auch diesmal wieder weitere prominente Gäste am Start.

Jetzt geht der Angel-Spass in die zweite Runde: Von 9. bis 12. September findet das Camp abermals statt. In diesem Jahr spannt Rapper Sido mit niemand geringerem als Schlagerstar Vanessa Mai zusammen. Die 29-Jährige wird mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 72 Stunden lang live um die Wette angeln. Ebenso wieder mit dabei: Kool Savas. Der 46-Jährige war bereits in der letzten Ausgabe vom «Angelcamp» zu sehen.