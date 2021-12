Rapper Slim 400 wurde in Los Angeles erschossen

Schon in der Vergangenheit machte der in Deutschland geborene Rapper wegen einer Schiesserei auf sich aufmerksam.

Derzeit trauert die Rap-Welt um Slim 400. Laut « Tmz » wurde der 33-Jährige in Los Angeles County erschossen. Am Mittwochabend sei der Rapper aus bisher ungeklärten Gründen in eine Schiesserei verwickelt worden. Laut den Strafverfolgungsbehörden ist derzeit nicht klar, wie viele Verdächtige an der Tat beteiligt waren. Bereits 2019 war Vincent Cohran, wie er mit bürgerlichem Namen heisst, in eine Schiesserei verwickelt – und landete verletzt auf der Intensivstation.

Am 21. Juni 1988 wurde Slim 400 als Sohn eines US-amerikanischen Militärangehörigen in Frankfurt am Main geboren. Seine Kindheit verbrachte er jedoch in der Millionenstadt Compton in den USA. Im Alter von zwölf Jahren begann er mit der Musik, mit zwanzig unterschrieb er dann seinen ersten Plattenvertrag. Cohran war seit jeher bekennendes Mitglied der Gang «Bloods». Die Gruppierung beherrscht Teile des illegalen Drogen-Marktes in Los Angeles.