«MTV Unplugged»: Rapper Stress wird mit Session geehrt

1 / 6 Grosse Ehre für Rapper Stress: Er ist der zweite Schweizer, der eine «MTV Unplugged»-Session spielen darf. MTV Unplugged Just zum perfekten Zeitpunkt, denn derzeit feiert er sein 20-Jahre-Bühnenjubiläum als Solokünstler. MTV Unplugged «Wie viele Menschen meiner Generation bin ich mit MTV aufgewachsen. Für uns war das ‹MTV Unplugged› einer der Meilensteine in der Karriere der Acts, die wir bewunderten», meint er. MTV Unplugged

Drum gehts Rapper Stress feiert sein 20-Jahre-Bühnenjubiläum. Seine Karriere wird nun mit einer «MTV Unplugged»-Session gekrönt.

Die Show soll im Juli im Zürcher Schiffbau aufgezeichnet und anschliessend im Herbst samt Album veröffentlicht werden.

Der 45-Jährige ist am Montag, 13. März 2023 um zwölf Uhr im Livetalk auf allen Online- und Social-Media-Kanälen von 20 Minuten. Sei dabei und stelle ihm all deine Fragen!

Stress ist einer der erfolgreichsten Schweizer Musiker und gilt als Pionier der hiesigen Rap-Szene. Seit mittlerweile 20 Jahren steht er im Rampenlicht und feiert in diesem Jahr sein Bühnenjubiläum. Nun setzt der Westschweizer mit estnischen Wurzeln bereits den nächsten Meilenstein und krönt sein bisheriges Schaffen mit einer «MTV Unplugged»-Session. «Wie viele Menschen meiner Generation bin ich mit MTV aufgewachsen. Für uns war das ‹MTV Unplugged› einer der Meilensteine in der Karriere der Acts, die wir bewunderten», meint er und fügt an: «Es ist also eine grosse Ehre – aber auch grosser Druck.»

Der 45-Jährige sieht die grösste Herausforderung darin, dass er als Künstler aus der urbanen Musik bisher auf eine ganz andere Art und Weise produziert hat. Doch davon will er sich nicht unterkriegen lassen und wagt sich zuversichtlich an das neue Projekt. Das Besondere an der zweiten Schweiz-Ausgabe ist, dass das angesehene Format erstmalig auf Französisch abgehalten wird. Die Show soll im Juni im Zürcher Schiffbau aufgezeichnet werden. Im Herbst folgen das zugehörige Album und ein Konzertfilm, bevor es schliesslich Anfang 2024 auf die grosse «MTV Unplugged»-Tour geht. Welche Überraschungsgäste Stress auf der Bühne begrüssen wird, bleibt vorerst noch sein Geheimnis.

20 Jahre Stress – die besten Schlagzeilen seiner Karriere

Die vergangenen zwei Jahrzehnte waren für Andres Andrekson, wie er bürgerlich heisst, mit zahlreichen Höhen und Tiefen verbunden: Depression, Suizidgedanken, zerbrochene Beziehungen, Raserfahrten, Kontroversen und allem voran ganz viele musikalische Höhepunkte. In all der Zeit stets an seiner Seite: 20 Minuten. Im Rahmen dessen hat Stress nun auf eine Auswahl von Schlagzeilen – siehe Video unten – zurückgeschaut. Während die einen noch extrem präsent sind, bringen ihn andere in Verlegenheit.

Stress: «Im Endeffekt gibt es keine Schlagzeile, die ich bereue.» 20 Minuten / Phil Stirnemann

«Dieser Rückblick auf 20 Jahre meiner Karriere ist schön. Es gibt viele Schlagzeilen, die Erinnerungen an wundervolle Momente geweckt haben», sagt Stress und offenbart, dass es für ihn nicht immer einfach gewesen sei. Vor allem in privaten Situationen, die für ihn unangenehm waren, sei Konfliktpotenzial zwischen ihm und den Medien gross gewesen. Nichtsdestotrotz: «In der Schweiz läuft vergleichsweise alles sehr menschlich ab. Im Endeffekt gibt es keine Schlagzeile, die ich bereue. »

Sei dabei! Stress im Livetalk bei 20 Minuten

Was Stress das bevorstehende «MTV Unplugged»-Projekt bedeutet, welches seine Karriere-Highlights waren und wie es in Zukunft privat und beruflich bei ihm weitergeht, verrät er am Montag, 13. März 2023, um zwölf Uhr im Livetalk auf allen Online- und Social-Media-Kanälen von 20 Minuten. Sei dabei, kommentiere mit deinen Fragen und wir stellen sie ihm.

Was ist «MTV Unplugged»?

Initiiert wird «MTV Unplugged» von Monami, Gadget abc, Universal Music Switzerland und MTV ermöglicht durch Postfinance und Nissan. 20 Minuten und SRF sind Medienpartner.