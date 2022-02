«Sing meinen Song» – Rapper Stress versucht erstmals zu Jodeln und stösst an seine Grenzen

Am 2. März startet auf 3+ die dritte Staffel der erfolgreichen TV-Show. Die Sendung wird auch in diesem Jahr wieder von Host und Musiker Seven (43, Mitte) moderiert.

Es ist wieder so weit: Die Schweizer Ausgabe von «Sing meinen Song» startet Anfang März in die dritte Runde. Während acht Folgen nehmen sieben Schweizer Künstlerinnen und Künstler auf dem berühmten Sofa in Gran Canaria Platz, um die beliebtesten Songs ihrer Kolleginnen und Kollegen neu zu interpretieren, zu singen und dabei tiefe Einblicke in ihr Privatleben zu gewähren.