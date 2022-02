Rapper Stress spricht erstmals über die Trennung von Ronja Furrer

1 / 7 Nach der Trennung von Model Ronja Furrer Anfang Jahres spricht Stress nun über die Gründe fürs Scheitern der Beziehung, die zehn Jahre lang hielt. 20min/Sébastien Anex 2012 machten Andres Anderkson (44) und Ronja Furrer (29) ihre Liebe öffentlich. Instagram/stressmusic Der Sänger sprach seit Beginn von seinem Familienwunsch mit dem Model. Dieser blieb unerfüllt. Nun sah der Rapper «keine Perspektiven» mehr. Instagram/stressmusic

Darum gehts Nach fast zehn Jahren gaben Stress (44) und Ronja Furrer (29) Mitte Februar ihre Trennung bekannt.

Ihr Liebesleben war bereits in der Vergangenheit turbulent und von Ronjas Seitensprung im Jahr 2019 geprägt.

Nun spricht der Rapper über das Scheitern der Beziehung. Grund sollen unterschiedliche Vorstellungen in der Familienplanung gewesen sein.

Auch die Pandemie soll Probleme verursacht haben. Fünf Monate lang gab es kein Wiedersehen.

Der Musiker und Ronja pflegen nach dem Liebes-Aus keine Freundschaft.

Sie galten lange als das Traumpaar schlechthin: Model Ronja Furrer (29) und Stress (44) mischten zehn Jahre lang die Schweizer Showszene mit ihrer Liebesbeziehung auf. Doch die Fassade bröckelte schon länger. Mitte Februar erfährt 20 Minuten von der Trennung der beiden.



Dass die Beziehung schon länger mit Turbulenzen zu kämpfen hatte, war nicht unbekannt. Ronjas Seitensprung und die Fernbeziehung – sie lebt in New York, er in Zürich – sollen die Beziehung negativ beeinflusst haben. Nun äussert sich der Rapper, der mit gebürtigem Namen Andres Andrekson heisst, erstmals öffentlich zu den Gründen fürs Scheitern der Beziehung.

Corona-bedingtes Auseinanderleben

Die Pandemie spielte den beiden nicht gerade in die Karten. Ganze fünf Monate lang gab es kein Wiedersehen. Gegenüber «Blick» gibt der Rapper zu, dass sich seine Einstellung zu einer Fernbeziehung verändert habe. «Ich habe erkannt, dass wir uns als Paar wegen dieser Beziehungsform nicht gross weiterentwickeln konnten. Am Ende haben wir beide realisiert, dass der andere glücklicher ist mit dem, was er tut», erzählt er.

Die Modelkarriere von Ronja läuft auf Hochtouren und auch der Rapper ist hier in der Schweiz sehr erfolgreich. Beide seien nicht bereit gewesen, für den anderen etwas davon aufzugeben. Kein Trennungsgrund war hingegen Ronjas Seitensprung im Jahr 2019. Dafür brachte der Rapper unheimlich viel Verständnis auf und hat dem Model verziehen.



«Keine Perspektive» wegen unerfüllten Kinderwunsches

Neben der Distanz war auch die Familienplanung verantwortlich für die Trennung. Schon seit Beginn der Beziehung spricht der Musiker vom Kinderwunsch. «Je länger, desto mehr merkte ich aber, dass Ronja für Kinder noch nicht bereit ist», beschreibt Stress und zeigt Verständnis, indem er darauf hinweist, dass das Model mit ihren 29 Jahren an einem anderen Punkt im Leben stehe. Doch die unterschiedlichen Vorstellungen seien zu gross geworden. «Ich sah einfach keine Perspektiven mehr», gibt er zu.



Mit der Trennung kam es auch zum Kontaktabbruch der beiden. «Ich bleibe nie in Kontakt mit meinen Ex-Freundinnen», erklärt er. Eine Ausnahme macht Stress hingegen: Mit Exfrau Melanie Winiger (43) sei alles «easy». Ansonsten halte er den Freundeskreis sehr eng. «Bist du mal draussen aus diesem Kreis, sehe ich keinen Sinn darin, mich weiter für diesen Menschen zu interessieren. Was aber nicht bedeutet, dass ich diesem Menschen nicht auch in Zukunft das Beste wünsche», beschreibt Stress.