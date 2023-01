Stress: Rapper postet erstes Liebes-Bild mit neuer Freundin

Und zuletzt ist auch ein vertrauter Schnappschuss mit einer Frau zu sehen. Dazu schreibt er: «Eine kurze Pause, in sehr guter Gesellschaft.»

Gerüchten zufolge soll das Model mittlerweile verlobt sein. Auch der Rapper bestätigte, eine neue Frau an seiner Seite zu haben.

Feiner Sand, ein perfekter Sonnenuntergang, beruhigendes Meeresrauschen und im Arm die grosse Liebe – aus diesem romantischen Setting postete Rapper Stress nun ein erstes Bild seiner neuen Freundin. «Eine kurze Pause, in sehr guter Gesellschaft», schreibt er zu dem Beitrag auf Instagram. Der 45-Jährige meint in der Beschreibung ergänzend, «so dankbar für 2022. 2023, los gehts», und postet zusammengeschlagene Hände, ein rotes Herz und abfliegende Raketen dazu. Wann der herzige Schnappschuss entstanden ist, ist unbekannt.

Weitere Bilder zeigen den Westschweizer mit estländischen Wurzeln, wie er gekonnt auf den Wellen surft. Zudem scheinen die beiden in Genuss von feinem Essen und purer Authentizität ihrer Feriendestination gekommen zu sein. Wer die Frau an der Seite des Musikers ist, verrät der Sänger noch immer nicht. Auch sein Management möchte derzeit «keine Aussagen zu den privaten Aspekten seines Lebens» machen.

In einem früheren Interview mit 20 Minuten sagte er darauf angesprochen: «Ich habe aus den letzten 15 Jahren, in denen ich mein Liebesleben im Rampenlicht kommentiert habe, gelernt. Jetzt versuche ich, es anders zu machen – zumindest für den Moment.» Weiter offenbarte Stress, dass er ein Mensch sei, der gerne voranschreite. So seien auch eine Hochzeit und Kinder für ihn Lebensziele, die er anstrebe. «Kinder widerspiegeln die Entwicklung einer Liebe. Zunächst ist sie romantisch zwischen zwei Menschen und blüht schliesslich als Familienliebe richtig auf», sagte er damals.