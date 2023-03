«MTV Unplugged»: Stell Rapper Stress im Livetalk deine Fragen

Der 45-Jährige ist im Livetalk auf allen Online- und Social-Media-Kanälen von 20 Minuten. Sei dabei und stelle ihm all deine Fragen!

Seit mittlerweile 20 Jahren steht Rapper Stress im Rampenlicht und gilt als einer der erfolgreichsten Schweizer Musiker. Nun setzt der Westschweizer mit estnischen Wurzeln bereits den nächsten Meilenstein und krönt sein bisheriges Schaffen mit einer «MTV Unplugged»-Session. «Wie viele Menschen meiner Generation bin ich mit MTV aufgewachsen. Für uns war das ‹MTV Unplugged› einer der Meilensteine in der Karriere der Acts, die wir bewunderten», meint er und fügt an: «Es ist also eine grosse Ehre – aber auch grosser Druck.»