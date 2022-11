Rapper Swae Lee wird am Rap City Festival im Zürcher Hallenstadion mit Handys beworfen

Am Samstagabend fand in Zürich das grösste Schweizer Indoor-Hip-Hop-Festival des Jahres statt. Rapper wie Pronto, Ufo361, Luciano und SSIO begeisterten am Rap City.

Darum gehts Am Samstagabend ging das grösste Schweizer Indoor-Hip-Hop-Festival Rap City im Zürcher Hallenstadion in die vierte Runde.

Zuvor musste das Event aufgrund der Corona-Pandemie drei Mal verschoben werden.

Als Headliner traten US-Rapper Swae Lee (29) sowie die deutschen Rap-Stars Luciano (28), Ufo361 (34) und SSIO (33) auf.

Auch Schweizer Musikerinnen und Musiker wie ZZ Amparo, Pronto (29) und Mimiks (30) sorgten für Begeisterung.

Schweizer Acts sorgen für Moshpits

Drei Jahre mussten Schweizer Rap-Fans aufgrund der Corona-Pandemie auf sie warten: Die Rap City Season 04. Umso grösser war am Samstagabend die Begeisterung im Zürcher Hallenstadion, als das grösste Indoor-Hip-Hop-Festival der Nation in die vierte Runde ging – und die hatte es ganz schön in sich. Gleich zu Beginn heizten Rapper aus der ganzen Schweiz mit je 15-minütigen Slots die Halle ein. Darunter etwa der Berner Dawill, der Genfer Di-Meh (27), der Luzerner Mimiks (30) und aus der Sektion Zürich L Loko und Drini, die mit ihrer Award-winning Single «WILL NO MEH», die fast zwei Millionen Streams auf Spotify hat, für Moshpits sorgten.

ZZ Amparo begeistert als einzige Frau

«Macht mal Lärm, ich bin die einzige Frau hier im Haus!» Mit diesen Worten eröffnete die Zürcher Rapperin ZZ Amparo ihre Show – und erntet nebst Jubel vorerst auch einige skeptischen Blicke aus dem Publikum. Das änderte sich allerdings schnell – denn die Schweizerin mit brasilianischen und schwedischen Wurzeln sorgte mit wilden Tanzshows, beeindruckendem stimmlichen Flow und ganz viel Boss-Energy für lautes Kreischen und ausgefallene Tanzstimmung.

Was war mit Rapper Pronto los?

Mehr als zwei Stunden liess der Solothurner Rapper Pronto auf sich warten. Anstatt als Eröffnungs-Act trat der 29-Jährige nämlich erst kurz vor den Headline-Shows auf. Mit Hits wie «Push Talk» und «Priceless» sorgte der Mumble-Rapper mit ghanischen Wurzeln dennoch für Begeisterung und unzählige Moshpits. Zum Ende ehrte er schliesslich noch den kürzlich verstorbenen US-Rapper Takeoff.

Asi-Rapper SSIO kämpft mit seiner Unterhose

Für Gelächter sorgte der erste deutsche Rapper auf der Bühne: SSIO. Der stellte gleich zu Beginn seiner Show klar, dass er «hauptberuflich Pornodarsteller und nebenberuflich Rapper» sei. So überraschte es nicht, dass der 33-Jährige schon kurz nach Showbeginn zu strippen begann und sein T-Shirt auszog. Auch sonst machte ihm sein Trainingsanzug zu schaffen: «Meine Unterhose rutscht die ganze Zeit in meine Arschritze», jammerte der Rapper. Kurz darauf stürzte er sich dann zu Boden, um ein paar Liegestützen zu machen. Nach fünf Push-ups hatte er allerdings genug davon, die Frauen beeindrucke er ohnehin «lieber mit seiner Musik und seinem Kontostand».

US-Rapper Swae Lee wird mit Handys beworfen

Mit dem Main-Headliner Swae Lee trat erstmals auch ein US-Rapper am Rap City Festival auf. Das Publikum war so begeistert, dass selbst der Musiker überrascht war: «Was ist denn hier los? Ich will die Schweiz nie wieder verlassen!» schwärmte er. Ob sich seine Meinung am Ende wohl noch geändert hat?

Nachdem sich der 29-Jährige das Handy eines Fans geschnappt hatte, um ein On-Stage-Video zu machen, wurde er nämlich regelrecht mit Smartphones beworfen. Rund zehn Geräte flogen dem Musiker um die Ohren, als er die Bühne verlassen wollte. Eines traf ihn gar am Kopf, woraufhin sich der Rapper theatralisch zu Boden stürzte. Verärgert schien er allerdings nicht gewesen zu sein, im Gegenteil: Der Amerikaner zückte gar sein eigenes Handy, um die «wildeste Party der Welt» für Social Media festzuhalten.

Ufo361 holt fünf Fans auf die Bühne

Als krönender Abschluss des Festivals traten die deutschen Rapper Luciano (28), der seine «Majestic»-Tour in Zürich beendete, und Ufo 361 (34) auf. Obschon das Rap City Festival bereits seit rund sechs Stunden am laufen war, liess es das Publikum nochmal so richtig krachen. Zum Ende holte Ufo361 fünf Fans auf die Bühne, die mit ihm rappen und feiern durften. Nebst Selfies schenkte er ihnen auch so manche innige Umarmung – ein passendes Schlussbild für das spektakuläre Festival.

20 Minuten ist Medienpartner des Rap City Festivals.