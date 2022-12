Rapper Yung Gravy spendet über 1000 BHs an Frauen in Not

1 / 6 An Yung Gravys Shows geht es wild zu und her. Seine weiblichen Fans schmeissen ihre BHs auf die Bühne. Tiktok/yunggravy Auf Tiktok verrät der Rapper jetzt, dass er die über 1000 BHs nun für einen guten Zweck an Frauen in Not verschenke. Instagram/yunggravy Zudem verspricht er, dass er den Gesamtwert, den die Bustiers haben, an eine Brustkrebs-Organisation spenden wird. Instagram/yunggravy

Darum gehts Fans von Yung Gravy (26) werfen an seinen Konzerten regelmässig BHs auf die Bühne.

Der Rapper übergibt diese nun an Frauen in Not.

Den Wert, den die rund 1200 Bustiers haben, spendet er an eine Brustkrebs-Organisation.

Dass Fans ihre BHs an Konzerten auf die Bühne werfen, ist kein neues Phänomen. Auch die Anhängerinnen des Rappers Yung Gravy entledigen sich an dessen Konzerten immer mal wieder ihrer Büstenhalter. In einem Video, das direkt viral ging und bereits über 15 Millionen Mal aufgerufen wurde, macht der US-Amerikaner jetzt publik, dass er die zahlreichen Dessous, die seine Fans ihm bei seinen Auftritten in seine Richtung geschmissen haben, gesammelt hat.

An seinem Konzert in Minneapolis allein wurden knapp 160 Bustiers auf die Bühne geworfen. Unterdessen seien insgesamt schon rund 1200 Teile zusammen gekommen, wie der Rapper am Sonntag auf Instagram schreibt. Als Erinnerung behalten wolle er die gesammelte Unterwäsche aber nicht. Stattdessen soll sie einem guten Zweck zugutekommen. «Ich spende die 1200 BHs an Frauenhäuser», teilt der 26-Jährige nun auf Tiktok mit.

Fans sind begeistert

Damit aber nicht genug: Gravy verspricht, dass er den Wert, den die BHs zusammen haben, an eine Brustkrebs-Organisation spenden wird. Er adressiert seine weiblichen Fans deshalb direkt in seinem Video und fragt, wie viel sie für einen anständigen Büstenhalter normalerweise ausgeben. Die Aktion ist Teil seiner «Save the Nip»-Kampagne, was auf Deutsch «Rette den Nippel» heisst.

Gravy, der mit bürgerlichem Namen Matthew Raymond Hauri heisst, ist bekannt für seine satirischen Raptexte. So auch auf seinem Hitsong «Betty», der wochenlang auf Tiktok trendete. Dass der Musiker seine Plattform nun für einen guten Zweck nutzt, begeistert seine Anhängerinnen und Anhänger.

«Deshalb liebe ich Yung Gravy. Er ist so süss und verständnisvoll», schreibt Nutzerin Ginger. Userin Melissa gibt bekannt, dass sie selbst schon ihren BH auf die Bühne geworfen und dieser 50 Dollar gekostet habe. Für Jenna wurde der Rapper mit der Aktion gleich tausend Mal attraktiver. Kailee bereut, nicht an der Aktion mitgemacht zu haben: «Ich warf meinen BH nicht, weil ich ein durchsichtiges Oberteil anhatte», schreibt sie auf Twitter.

Gravy setzt sich für Frauen ein

Es ist nicht das erste Mal, dass Gravy sich für ein feministisches Thema starkmacht. Als in der USA debattiert wurde, ob Frauen die Möglichkeit auf Abtreibung behalten sollen, brachte der Rapper T-Shirts für die «Pro-Choice»-Kampagne raus. Den Erlös spendete er an die Planned Parenthood Organisation, die sich für das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch einsetzt. Auf Instagram schrieb er damals: «Der Gravy-Zug steht für Abtreibungsrechte für alle tollen Frauen da draussen.»

