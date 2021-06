Baby Nummer zwei - Rapperin Cardi B ist wieder schwanger

Rapperin Cardi B ist zum zweiten Mal schwanger. Das hat sie, wie auch schon in ihrer ersten Schwangerschaft, bei einer Live-Performance preisgegeben. Diesmal überbrachte sie die freudigen News an den BET Awards. Die 28-Jährige ist am Sonntag mit den Rappern der Gruppe Migos an der Award-Show aufgetreten. Ihr On-Off-Partner und Ehemann Offset (29) ist Teil des Rap-Trios und war bei der Performance ebenfalls mit von der Partie.