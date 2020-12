Loredana über die Corona-Zeit mit Tochter Hana

Moderator Aria Nejati (27) steigt mit Loredanas Tochter in das knapp 40-minütige Youtube-Gespräch für Apple Music ein. Bald werde Hana zweijährig, wie es ihr denn gehe, will er von der Rapperin wissen. Und: Wie das spezielle Corona-Jahr mit der Kleinen war – zumal Loredana (25) unerwartet viel Zeit mit Hana verbringen konnte. «Für mich war das fast ein Jackpot. Weil die Anfangsjahre halt so wichtig sind bei einem Kind», sagt die Luzernerin. «Ich hatte viel mehr Zeit. Vor allem während des kompletten Lockdown war ich die ganze Zeit mit ihr zusammen.»

Es gehe Hana gut. «Sie kann jetzt so richtig reden. Sie kann schon richtige Sätze sprechen.» Das Erstaunliche sei, dass sie bereits mehrere Sprachen verstehe: Englisch, Deutsch, Albanisch und Schweizerdeutsch. «Wir reden alles so ein bisschen gemischt. Sie versteht komplett alles.»

… über ihren Ex-Freund Mozzik

… über die Betrugsvorwürfe und Petra Z.

Ob es denn nicht zum Verständnis und zur Normalisierung beigetragen hätte, wenn sie öffentlich über die Sache gesprochen hätte, hakt der Interviewer nach. «Nein», sagt Loredana. «Ich wollte gar nicht normalisieren.» Man könne sowieso nicht mit jedem zusammenarbeiten. «Wenn du ein Gericht vor dir hast, dann wollen die nicht mit dir arbeiten. Aber ich bin ja unschuldig. Ich habe keine Straftat begangen. Das Einzige, was ich in meinem Leben gemacht habe, ist Fahren ohne Erlaubnis.»

Der Betrag sei zurückbezahlt worden, fügt Loredana am Ende an. «Die hat ihr Leben zurück. Das war mir am Wichtigsten. Dass sie jetzt nicht am Existenzminimum leben muss.» Dabei sei es nicht um wenig Geld gegangen, «dann begleichst du halt eine Schuld von jemand anderem. Ist egal, von wem».