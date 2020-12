Nach der Corona-Krise will sie mit ihrer Tochter verreisen.

Am Samstag war Loredana zu Gast im ZDF.

Wie die «Bild»-Zeitung schreibt, lag der Jahresumsatz der Musikerin bei rund 1,6 Millionen Franken. Laut Expertenschätzungen soll Loredana an einem Tag bis zu 4300 Franken verdienen. Laut «Spotify» ist sie mit 351,8 Millionen Abrufen mittlerweile die am meisten gestreamte Künstlerin in Deutschland.