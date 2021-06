«Alle sind schön» - Rapperin Loredana spricht sich gegen Bodyshaming aus

In einer Instagram-Story vom Sonntag nutzt die Luzernerin ihre Reichweite (sie zählt mehr als drei Millionen Follower) für ein klares Statement. Zu einem Bild, auf dem sie sich in einem Bikini und scheinbar unretouchiert zeigt, findet sie ehrliche Worte. Und zwar geht es um ihre Brüste, die offenbar nach der Entbindung ihrer Tochter an Volumen verloren haben: «Sie sind komplett weg», so Loredana. Dies sei aber absolut nichts Schlimmes, denn «das bin ich und mein Körper. Wahrscheinlich die kleinsten Brüste Deutschlands. Nachdem ich Hana geboren habe, war alles weg.»