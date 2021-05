«DirTea» - Rapperin Shirin David bringt eigenen Eistee auf den Markt

«DirTea» wird in sechs Sorten erhältlich sein, zwei davon werden fünf Prozent Alkohol enthalten.

«DirTea» heisst Shirins Kreation, die in vier verschiedenen Sorten ab Herbst erhältlich ist.

Offenbar ist Eistee der Rap-Trend der Stunde: Capital Bra (26) hat es mit dem «BraTee» vorgemacht, Shirin David (26) zieht mit «DirTea» nach. Shirins Eistee soll in sechs Sorten erhältlich sein, zwei davon werden fünf Prozent Alkohol enthalten.

Auf Instagram durften Shirin-David-Fans über eine der vier alkoholfreien Geschmacksrichtungen abstimmen. Gewählt wurde zwischen den Sorten «Blueberry» und «Greentea Honey» – erstere hat schlussendlich das Rennen gemacht. Ausserdem wird der «DirTea» in den Variationen «Peach», «Lemon» und «Cotton Candy» erhältlich sein. Ab Herbst sollen die Erfrischungsgetränke der Deutschen in den Läden erhältlich sein.

Shirin hat übrigens schon vor Monaten via Insta-Story beteuert, dass die Idee nicht von Bra abgekupfert sei. Der Rapper war mit seinem «BraTee» bisher super erfolgreich. Bras Eistee ist mittlerweile auch in der Schweiz erhältlich, ob das beim «DirTea» auch so sein wird, ist noch unklar.