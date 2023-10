Loredana und Karim Adeyem: Ihr erstes Date war in einer Dönerbude

1 / 8 Vor der Liebe war der Döner: Loredana spricht in einem Interview darüber, im ersten Moment nur eines im Kopf gehabt zu haben. Instagram/loredana Als sie und Karim Adeyemi sich erstmals getroffen hatten, war die Rapperin nämlich sehr hungrig und brauchte erst einmal etwas zu beissen. Instagram/loredana Danach habe sie erst gemerkt, was für einen «guten Jungen» sie da bei sich sitzen habe und wie gut sie sich mit ihm verstehe. Instagram/loredana

Darum gehts Seit ein paar Monaten sind Loredana und Karim Adeyemi ein Paar.

Jetzt spricht die Rapperin über das Kennenlernen mit dem BVB-Star.

So haben sie sich mitten in der Nacht zum Döneressen in Dortmund getroffen.

Die Schweizer Rapperin Loredana (28) und Fussballer Karim Adeyemi (21) sind seit einigen Monaten liiert und offensichtlich sehr glücklich. Auf Social Media teilen die beiden regelmässig Schnappschüsse ihrer trauten Zweisamkeit. Jetzt hat die gebürtige Luzernerin mit kosovarischen Wurzeln über ihr Kennenlernen mit dem BVB-Star gesprochen. Sie offenbart, dass sie am Anfang nicht wirklich angetan war: «Er hat mich auf Instagram angeschrieben und ich habe einfach nicht geantwortet», so Loredana gegenüber «Deutschrap Ideal». «Ich dachte, ich bin was Besseres und er ist zu jung.»

Bei einem Aufenthalt in Düsseldorf sei es dann doch noch zu einem Treffen gekommen. Sie habe hungrig in der Nacht beim Hotel angerufen und gefragt, ob es noch etwas zu essen gäbe. Als dies verneint wurde, beschloss sie, einen Döner zu holen, da dies morgens um «vier Uhr in Düsseldorf möglich» sein sollte. Just in dem Moment schrieb ihr Karim und fragte, was sie gerade mache. «Nichts, ich bin in Düsseldorf. Du bist doch von hier?», schrieb sie dann zurück. Er korrigierte sie und meinte, er sei aus Dortmund. «Wollen wir uns jetzt treffen?», meinte Loredana. Nach seinem Ja sei sie «gerast» und in gut 20 Minuten dort gewesen.

Loredana: «Es ging mir echt nur um den Döner»

Er stieg ins Auto und wollte wissen, was denn nun der Plan sei. Sie meinte nur, er solle sich keinen Kopf machen, weil es kein Date sei und sie vor allem hungrig sei. Gemeinsam fuhren sie zum Dönerladen, wo sie ihn dann aufforderte, zwei Döner zu holen. «Karim, die Leute kennen mich, was sollen die Leute denken? Ich bin mit irgendeinem 21-jährigen Fussballer hier und geh Döner holen», erzählt sie lachend.

«Er meinte dann nur: ‹Beruhige dich›, und redete und redete und ich war so hungrig. Ich habe mir nichts dabei gedacht, es ging mir echt nur um den Döner.» Als der Hunger endlich beseitigt gewesen war, hatte sie erst bemerkt, dass sie «einen guten Jungen» neben sich sitzen habe, mit dem sie sich gut verstehe.

Karim Adeyemi besuchte Loredana in der Schweiz

Das Glück scheint nach wie vor auf der Seite des Paares zu sein. Im September verbrachten die beiden gemeinsam Zeit in London, wie Fotos auf Social Media zeigen. Auf einem Foto sieht man den 21-Jährigen vor dem Buckingham-Palast. In einem weiteren Bild küsst er Loredana auf die Stirn, welche entspannt die Augen schliesst. Spiegelbilder sind im Post, den die Rapperin mit «lovelovelove» untertitelt hat, ebenfalls enthalten. Es war nicht der erste Trip, den die Turteltauben gemeinsam unternahmen. So machte Loredana die Beziehung zum Münchner mit Ferienfotos aus der Toskana öffentlich.

Anfang Juni besuchte das Paar das Finalspiel der A-Junioren am regionalen Cupfinaltag des Innerschweizer Fussballverbandes. Mehrere albanische Medien spekulierten daraufhin, dass die beiden zusammen sein sollen.

Wieso die beiden am Cup in Erstfeld dabei waren, war zunächst nicht bekannt. Da der BVB-Star keine Verbindungen zur Schweiz hat, vermuteten Fans, dass Loredana der Grund für sein Erscheinen ist. Ihr Bruder Florim Zefi ist Trainer der A-Junioren der OG Kickers.