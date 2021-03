Grund dafür seien Erfahrungen mit Aktionen des Vereins «Stiller Protest», insbesondere in Liestal.

Rapperswil erteilt dem Verein «Stiller Protest» keine Bewilligung für einen Protestmarsch am 24. April 2021, wie die Stadt in einer Medienmitteilung schreibt. Der Entscheid des Stadtrats basiere auf Erfahrungen mit Aktionen des Vereins «Stiller Protest», insbesondere in Liestal, wo die Corona-Massnahmen kaum eingehalten wurden. Der Anlass sollte ab 13 Uhr mit der Besammlung starten, um 14 Uhr war ein rund einstündiger Protestmarsch mit anschliessender Kundgebung bis ca. 17 Uhr geplant.