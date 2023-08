Rapperswil-Jona: Mann regelt Verkehr, Lenker fährt ihm über den Fuss und dann davon

Ein 38-jähriger Mitarbeiter des Verkehrsdienstes einer privaten Firma regelte am Samstagabend an der Kreuzung Zürcherstrasse / Rütistrasse in Rapperswil-Jona SG den Verkehr. Als ein unbekannter Autofahrer, mutmasslich eines schwarzen Volvos mit Zürcher Kontrollschildern, in die Rütistrasse einbiegen wollte, hielt der 38-Jährige das Auto mittels Handzeichen an.