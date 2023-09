Rapperswil-Jona: Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Passanten fanden den schwer verletzten Mann am Samstag kurz vor elf Uhr in Rapperswil-Jona an der Rütistrasse auf und alarmierten sofort die Rettungsdienste. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei St. Gallen war der 56-Jährige auf der dortigen Baustelle beschäftigt. Mutmasslich ist er bei Arbeiten aus dem zweiten Stock rund fünf Meter in die Tiefe gestürzt.