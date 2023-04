Bern: Vorsicht bei Spendensammlern mit solchen Listen

Handicap International (HI) Schweiz, eine gemeinnützige Organisation, die Menschen mit Behinderung unterstützt, berichtet in einer Medienmitteilung von 50 registrierten Betrugsfällen seit Beginn des Jahres, zwölf Fälle davon im Kanton Bern. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 wurden insgesamt 126 Fälle registriert.

Bern liegt auf Platz 2 der am stärksten betroffenen Kantone, zusammen mit Zürich. Nur in St. Gallen wurden noch Fälle (14) registriert.

«HI weist darauf hin, dass die Organisation kein Bargeld auf der Strasse sammelt», so die Medienmitteilung. Wenn sie auf öffentlichen Plätzen vor Ort seien, dann nur mit Informationsständen. An diesen sei die Spende nur an einem Zahlungsterminal möglich. «Im Zweifelsfall kann sich die Bevölkerung im HI-Büro unter 022 788 70 33 informieren und/oder die nächstgelegene Polizeidienststelle kontaktieren.» Im Falle eines Vergehens benötige die Polizei genaue Angaben zu den Betrügenden, um schnellstmöglich handeln zu können.