Möhlin AG: Rasch nach den Kindern gesehen – Tesla überschlägt sich mehrfach

Bei einem Selbstunfall auf der Autobahn A3 bei Möhlin im Kanton Aargau wurden am Sonntagvormittag vier Personen leicht verletzt. Wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilte, war um 10.45 Uhr eine vierköpfige Familie in einem Tesla in Richtung Basel unterwegs, als der Wagen plötzlich von der Fahrbahn abkam. Das Auto durchbrach den Wildschutzzaun, fuhr die Böschung hinunter und überschlug sich in der Folge mehrfach, ehe es auf der Seite liegend zum Stillstand kam.