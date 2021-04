Luftfahrt : Rasche Lösung beim Problem-Flugzeug Boeing 737 Max nicht in Sicht

Wegen möglicher neuer Defekte beim Unglücksflieger 737 Max mussten vor einer Woche Dutzende Jets vom Betrieb ausgesetzt werden. Jetzt sind weitere Mängelbereiche gefunden worden.

460 Flugzeuge sind betroffen, erst 89 davon wurden bereits an Kunden geliefert.

Boeing kommt mit seinem Unglücksflieger 737 Max nicht zur Ruhe: Das Problem mit der Elektrik, weswegen jüngst etliche Maschinen aus dem Verkehr gezogen wurden, ist weitreichender als zunächst angenommen. Die ursächlichen Produktionsmängel betreffen Komponenten in mehreren Bereichen des Cockpits, wie der Airbus-Rivale am Freitag bestätigte. Boeing arbeite derzeit mit den betroffenen Fluggesellschaften an Lösungsvorschlägen, um diese bei der US-Luftfahrtaufsicht FAA einzureichen.