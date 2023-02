Güttingen TG: Raser (18) mit 161 km/h unterwegs

Die Kantonspolizei Thurgau führte am Samstag an der Hauptstrasse H13 zwischen Güttingen TG und Münsterlingen TG Geschwindigkeitsmessungen durch, wie sie am Sonntag mitteilten. Gegen 19.15 Uhr wurde in Fahrtrichtung Münsterlingen TG ein Auto mit einer Geschwindigkeit von 161 km/h gemessen.