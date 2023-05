Gossau SG: Raser (20) fährt 140km/h innerorts mit Kind (2) auf Rücksitz 

Um 21.10 Uhr wurde an der Wilerstrasse in Gossau SG eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Bei der Messung wurde ein Auto mit einer Geschwindigkeit von 140 km/h, bei erlaubten 50 km/h, gemessen. Der 20-jährige Rumäne, mit Wohnsitz in der Schweiz, war nicht im Besitz eines Führerausweises. Zudem fuhr ein zweijähriges Kind ohne Kindersitz auf dem Rücksitz seines Autos mit. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen verfügte die Sicherstellung seines Autos.

Änderungen an Autos festgestellt

Bei Kontrollen von drei Autos in Rapperswil-Jona und einem in Wil wurden am Donnerstag unerlaubte Änderungen festgestellt. Bei zwei Autos konnten Manipulationen an den Auspuffanlagen festgestellt werden. Dadurch verursachten die Autos unnötigen Lärm, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Bei einem Auto zeigte die Lärmmessung einen so hohen Wert an, dass der Fahrzeugausweis abgenommen werden musste.