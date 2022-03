Kaltbach LU – Raser (20) fährt mit 128 km/h durch die 50er-Zone

Der Mann passierte die Kontrollstelle mit 128 km/h. Erlaubt an dieser Stelle sind jedoch nur 50 km/h.

Im Dorf Kaltbach in der Gemeinde Mauensee hat die Luzerner Polizei einen Raser erwischt. Das Auto wurde mit einer Nettogeschwindigkeit von 128 km/h gemessen. Erlaubt sind auf der Strecke innerorts jedoch maximal 50 km/h. Passiert ist der Vorfall bereits am vergangenen Mittwoch, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte.