Pratteln BL – Raser (20) mit 122 km/h in 30er-Zone gefilmt

Im Juli blochte ein Autofahrer mit massiv überhöhter Geschwindigkeit mehrmals durch die Schlossstrasse in Pratteln BL.

Im Juli raste ein 20-jähriger Autofahrer mit massiv überhöhter Geschwindigkeit mehrmals durch die Schlossstrasse in Pratteln im Kanton Baselland. Unbeteiligte Passanten, die die Aktion beobachteten, meldeten das umherfahrende Auto der Polizei Baselland. Einer der Umstehenden hielt die Raser-Aktion auch auf Video fest. Die Baselbieter Polizei konnte den 20-Jährigen kurze Zeit später anhalten und kontrollieren. Dank der Videoaufzeichnungen des Anwohners konnte im Nachhinein eine Weg-Zeit-Berechnung erstellt werden.

Diese Ergebnisse würden nun vorliegen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 20-Jährige raste nach Abzug der gesetzlichen Toleranz mit einer Geschwindigkeit von 122 Stundenkilometern durch die Schlossstrasse. Die Strasse liegt in einer 30er-Zone, da sie in einem Wohngebiet liegt. Somit fuhr der Autofahrer 92 Stundenkilometer zu schnell. Laut der Baselbieter Polizei handelt es sich bei einer solchen Geschwindigkeitsübertretung um einen Raserfall. Der verantwortliche Autofahrer, ein 20-jähriger Schweizer, wird sich nun vor der Justiz verantworten müssen. Seinen Führerausweis musste er abgeben. Das Auto wurde nicht beschlagnahmt, da es sich um einen Mietwagen handelte.